Livre : comment vendre ses ouvrages et en tirer le meilleur prix ?

C'est l'heure du grand ménage du printemps ! Vous avez chez vous une grande bibliothèque remplie de livres et vous ne savez plus quoi en faire ? Ou vous cherchez simplement à vendre vos livres pour gagner un peu d'argent ? Adrian de San Isodoro journaliste pour 60 Millions de consommateurs, invité de Flavie Flament pour l'émission "Nous Voilà Bien", vous explique comment vendre vos livres et en tirer le meilleur prix.

"Il y a plusieurs applications qui permettent de revendre nos livres, sur Apple store et Android, on en retient quatre : Je vends par Gibert, RecycLivre, Ammareal et Momox. Il faut se créer un compte et ensuite il faut scanner le code-barres en bas de la quatrième couverture.

Si l'ouvrage est repris, l'application affiche un prix de rachat. Ensuite, le vendeur reçoit une étiquette à coller sur son colis pour expédier le livre", souligne Adrian de San Isodoro.

Des conditions à respecter

Les conditions de reprises doivent être respectées. Si le livre est trop abimé, par exemple, la plateforme peut refuser la vente de l'ouvrage. D'une plateforme à l'autre, les critères de sélections varient, n'hésitez pas à changer d'application de reprise si jamais trop d'ouvrages de votre bibliothèque sont refusés.

"Le prix de reprise moyen peine à dépasser les 2€ par ouvrage. Un livre est en généralement vendu entre 30 centimes et un euro", souligne le journaliste. "Des quatre plateformes que l'on a testées à 60 millions de consommateurs, c'est incontestablement Gibert qui propose le tarif le plus élevé pour une reprise de livre", ajoute-t-il.

Adrian de San Isodoro note également que plus un livre est récent plus son prix de vente sera élevé. L'argent est versé au vendeur après que le colis ait été réceptionné par l'acheteur, maximum deux ou trois semaines après.