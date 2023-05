Recettes : comment préparer les petits pois ?

Le petit pois est sans aucun doute LE légume printanier par excellence. Tendre et délicatement sucré, c'est un légume savoureux, surtout quand il est frais !

Conservé au congélateur ou en conserve, il peut être servi aussi bien avec de la viande que du poisson et se déguste tout autant à l'entrée pour des salades. Apprécié par tous, le petit pois s'invite dans nos assiettes à partir du mois d'avril et jusqu'à fin juillet.

À cette occasion, Flavie Flament reçoit Liguori Leconte, auteur culinaire et chef du site CuisineAZ.com. Ce dernier vous propose deux recettes faciles à reproduire chez vous, qui seront régaleront vos convives.

Cookies de pistaches et petits pois

Ingrédients :

- 160 g de farine

- 100 g de petits pois

- 80 g de pistaches non salées

- 80 g de beurre

- 1 œuf

- 1 c. à café de levure chimique

- sel et poivre

Précisions : Pour cette recette de Cookies de pistaches et petits pois , vous pouvez compter 15 minutes de préparation.

Préchauffez le four à 200°C (th.6/7), puis faites cuire les petits pois 8 min dans une casserole d’eau bouillante. Égouttez-les, puis mixez-les avec les pistaches concassées, la farine, la levure, le beurre ramolli, l’œuf, du sel et du poivre. Lorsque le mélange est homogène, formez des boules sur une plaque de four recouverte de papier de cuisson, puis aplatissez-les légèrement. Enfournez pour 10 min.

Retrouvez cette recette sur le site officiel de Cuisineaz.

Bruschetta à la mousse de petits pois à la menthe

Ingrédients :



- 6 tranches de pain



- 100 g de petits pois

- 4 échalotes émincées

- 1 gousse d'ail

- 2 cuillères à soupe de menthe fraîche émincée

- de l'huile d'olive

- des zestes de citrons jaunes

- du sel et du poivre



Précisions : Pour cette recette de Bruschetta à la mousse de petits pois à la menthe, vous pouvez compter 15 minutes de préparation.



Faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une poêle et faites-y revenir les échalotes et les petits pois jusqu'à ce qu'ils soient tendres, sans les laisser dorer. Salez, poivrez et mixez le tout dans un blender pour obtenir une purée. Ajoutez la menthe émincée, mixez à nouveau. Faites chauffer le four en position grill.



Versez un filet d'huile sur les tranches de pain. Epluchez et coupez la gousse d'ail en deux puis frottez-en sur les tranches de pain. Faites dorer les tranches de pain sous le grill du four jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes et dorées. Sortez-les du four et tartinez-les avec la purée de petits pois à la menthe. Dégustez sans attendre !



Retrouvez cette recette sur le site officiel de Cuisineaz.













