Recette : le poulet contisé au beurre d’estragon

La star du dimanche, c'est le poulet rôti ! C’est le plat sans souci par excellence, et celui qui séduit la majorité des Français. Souvent accompagné de petites pommes de terre sautée, le poulet du dimanche est un succès assuré. Un plat si simple qu'il peut réinterpréter à l'infini : rôti, braisé, farci, assaisonné. Flavie Flament reçoit la cuisinière alsacienne Sonia Ezgulian, qui nous dévoile la recette du poulet contisé au beurre d'estragon. Un délice pour les papilles !

Poulet contisé au beurre d’estragon

Ingrédients :

- 1 poulet fermier de qualité

- 6 feuilles fraîches de laurier

- 2 têtes d’ail frais

- 1 branche de céleri

- 1 oignon violet

- 3 cébettes

- 30 cl de vin blanc

- 120 g de beurre

- 10 brins d’estragon

- un filet d’huile d’arachide

- du sel fin et poivre du moulin

Malaxez le beurre avec les feuilles (pas les tiges) d’estragon hachées.

Au niveau du cou de la volaille, pincez la peau puis faites une petite incision. Avec l’extrémité d’un couteau à beurre, séparez la peau de la chair pour obtenir une poche assez grande pour répartir le beurre à l’estragon sur chaque flanc du poulet, juste sur les filets. Procédez de la même façon au niveau du croupion du poulet, décollez la peau pour glisser une feuille de laurier au niveau des cuisses. Ficelez le poulet et insérez une feuille de laurier au niveau du cou.

Préchauffez le four à 180 °C. Coupez les têtes d’ail en deux, les cébettes et le céleri en tronçons, l’oignon en tranches. Déposez le poulet dans un plat et tout autour l’ail, les cébettes, le céleri et l’oignon.

Enfournez 1h30 minutes en arrosant la volaille régulièrement, au début avec le vin blanc puis avec le jus de cuisson.

Un poulet contisé au beurre d’estragon d'après la recette de Sonia Ezgulian Crédit : soniaezgulian / Instagram

À écouter Recette : le poulet rôti du dimanche 00:08:25

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info