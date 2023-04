Cuisine : comment préparer des salades composées nourrissantes ?

Flavie Flament reçoit la chef naturopathe, Angèle Ferreux-Maeght, créatrice de la guinguette d'Angèle et auteure du livre "365 recettes et conseils pour bien manger au naturel", aux éditions Marabout.

Saines, gourmandes, méditerranéennes, exotiques, il existe mille et une façons de régaler vos papilles, alors comment préparer des salades composées nourrissantes et audacieuses, comment faire les bons mariages entre les différents ingrédients ? L'invitée de Nous Voilà Bien ! nous donne les secrets d'un plat réussi !

Beaucoup pourraient penser que la salade est uniquement une entrée ou un accompagnement. La chef Angèle Ferreux-Maeght, n'est pas d'accord : "la salade peut faire l'objet d'un repas complet. On peut mettre dans une salade des céréales complètes comme du riz complet, du sarrasin. Ces aliments vont rendre votre repas plus rassasiant".

Le plein de fruits et de légumes

Qui dit printemps, dit le plein de fruits. Angèle Ferreux-Maeght, nous indique lesquels choisir pour agrémenter nos compositions vertes. "Les myrtilles, je trouve ça exceptionnel. Ça va avec toutes les salades, mais aussi les pommes. Les morceaux de cerises, de mûres, de prunes... Avec le printemps qui arrive, on a même des framboises et des amandes fraîches. Ce que j'adore, c'est mettre des abricots un peu rôtis à la poêle accompagnés de feta. On y ajoute un peu de romarin".

Comment ne pas oubliez les légumes ? Un élément essentiel pour une salade gourmande mais saine ! "Vous pouvez choisir le brocoli, le poireau ou du chou-fleur, à peine cuit et juste un peu croquant. On peut même les râper", indique Angèle Ferreux-Maeght.

Elle poursuit : "On peut mettre aussi du chou chinois. Ce genre de produit est un peu sucré, très croquant. J'aime bien mettre un citron, un peu de sauce soja, du gingembre râpé, accompagné d'un chou chinois, c'est un délice ! On peut mettre un peu tout ce qu'il y a en ce moment, même du poireau et même du poireau cru. C'est très très bon. que si vous voulez ajouter du chou kale à votre préparation, il est important de le masser avant, ce qui va aider à casser les fibre"s.

Quels ingrédients pour une salade à toute heure ?

Pour une salade à toute heure, il est utile d'avoir les ingrédients de base. Angèle vous conseille quelques produits qu'il faut toujours avoir dans les placards de sa cuisine. Pour commencer, la chef ne jure que par les légumineuses : "Les haricots, les pois chiches ou les lentilles. Avec ceci, en dix minutes nous pouvons avoir une salade délicieuse. Il ne faut pas négliger aussi les herbes aromatiques, je trouve ça très important. Par exemple, la coriandre ou l'estragon, qui va très bien avec des salades un peu plus lourdes en consistance.

Elle poursuit : "vous pouvez aussi avoir de la menthe verte, de la menthe poivrée, du basilic, de la ciboulette, du persil fin pour apporter un côté plus frais à votre salade. Il faut aussi une bonne sauce. C'est important de mettre une bonne vinaigrette ou une bonne sauce, d'avoir des bons produits dans son placard.

Pour apporter un effet plus croquant à votre salade, misez sur des fruits à coque comme les noisettes, les graines de lin, la pistache, les graines de sésame, les noix de Grenoble que vous pouvez légèrement torréfier légèrement et concasser au dernier moment sur la salade.

