Comment un homme s'est retrouvé enceint ?

Cela s’est passé en 2018 du côté de Monaco où vit DJ Cooper. Contrairement à ce que peut laisser penser son nom, il n’est pas spécialiste des platines, mais basketteur pro à l’AS Monaco qui évolue en 1ère division française. Son truc à lui c'est les paniers, mais aussi les pétards.

Il est consommateur de cannabis, ce qui est somme toute fortement déconseillé quand on pratique du sport en compétition, notamment à cause des contrôles anti-dopage. Sauf que DJ Cooper, c’est un petit malin. Il se balade toujours avec une pipette d’urine saine, donc pas la sienne, sur lui. Et au moment du contrôle, ni vu ni connu, il la verse et passe entre les mailles du filet. Sauf que ce jour-là, ça ne se passe pas vraiment comme il l’imagine car après analyse, il s’avère que son urine est positive, pas au cannabis non mais à l’hormone gonadotrophine, classée comme anabolisante donc dopante. C'est une hormone présente chez les femmes en pleine grossesse.

Aux yeux du résultat de ce test, DJ Cooper était donc enceint. Ce qui n’était évidemment pas le cas. En fait, DJ Cooper avait pris de l’urine de sa femme. Sauf qu’il ne savait pas encore, et elle non plus, qu’elle attendait un enfant. Il l’a donc appris ce jour-là, une heureuse nouvelle qui a sans doute fait mieux passer la pilule de ses 2 ans de suspension pour dopage. Comme ça au moins, il a eu le temps de s’occuper de son enfant…

Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête.