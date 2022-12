Nutrition : les conseils d'Adriana Karembeu sur les aliments à éviter

Fuir le pain, limiter les jus de fruits... En matière d'alimentation saine, on entend souvent tout et son contraire. Si tout le monde peut constituer ses plats à sa sauce et manger comme il l'entend, Adriana Karembeu dresse sa liste des aliments à éviter, ou au moins, à limiter.

"Il n'y a pas d'aliments interdits". Contrairement aux idées reçues, rien n'est à complétement proscrire de notre alimentation d'après la mannequin. Sur la couverture de son nouveau livre de cuisine "gourmande", elle dit "oui au plaisir". Ainsi, même le pain qui "ferait grossir" est à consommer, même avec du beurre, très important pour la structure des cellules.

Pour Adriana Karembeu, la règle, c'est de ne pas se priver, de manger ce qu'on aime, mais d'être vigilant sur les quantités. Pourtant, il ne faut pas "avoir cette frustration d'avoir mangé une demi-baguette", dit-elle. Malgré tout, l'animatrice de télévision slovaque conseille d'éviter les aliments industriels et les sodas. Concernant le sucré, comme les fruits, il est bénéfique d'en manger avant seize heures. Son grand conseil d'ami ? "Mangez-le à part de tous les autres aliments".



