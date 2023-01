Nouvel An : quels sont les meilleurs remèdes contre la gueule de bois ?

Avec les fêtes de fin d'année, les excès peuvent être au rendez-vous. Et lorsqu'on boit trop d'alcool en une soirée, "on est véritablement en intoxication alcoolique, on est en déshydratation. On a une modification hormonale, on a le système d'inflammation qui se met en marche et on a aussi un déséquilibre de la glycémie", détaille Angèle Ferreux-Maeght, cheffe et naturopathe.

Le lendemain d'une fête trop arrosée, "c'est très compliqué, car notre corps essaye d'éliminer l'alcool qu'il a dans le sang, il essaie de réparer toutes nos bêtises de la veille et en plus d'avoir l'énergie nécessaire pour la nouvelle journée", ajoute Angèle Ferreux-Maeght dans Nous Voilà Bien !

"On commence à avoir la gueule de bois entre 8 et 16h après l'absorption d'alcool, parce qu'en fait, c'est quand on a digéré tout l'alcool qu'on a la gueule de bois (...) ce qui se passe, c'est un travail énorme pour notre pauvre petit foie de devoir digérer tout cet alcool", illustre Angèle Ferreux-Maeght.

Pour aider votre corps à récupérer, mangez bien et allez vous promener

Le lendemain de votre soirée trop arrosée, il faut éviter de prendre du paracétamol comme le doliprane. "Ça va calmer le mal de tête, mais par contre ça va nous faire travailler encore plus le foie", met en garde Angèle Ferreux-Maeght.

Pour aider votre corps à récupérer, il faut boire de l'eau évidemment, prendre une douche et essayer de faire une balade dehors. "On peut aussi appliquer de l'huile essentielle de menthe poivrée qu'on applique sur les tempes contre le mal de tête et", détaille-t-elle. Pour aider votre foie à se régénérer n'hésitez pas à mettre une bouillote dessus.

Dans votre assiette, misez sur "des plats cocoonings et réconfortants" comme un kebab, des pâtes, de la pizza" et pensez à manger des vitamines donc il faut manger des légumes et "boire de l'eau de coco car elle contient plein de potassium et d'autres électrolytes qui sont nécessaires au bon rétablissement du système", conclut Angèle Ferreux-Maeght.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info