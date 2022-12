Repas de fêtes : comment ouvrir des huîtres ?

Comment ouvrir ses huîtres sans y laisser un doigt ? La manœuvre cause chaque année 2.000 accidents de la main. RTL a recueilli les conseils de l'ostréiculteur Olivier Laban pour ouvrir ses huîtres en sécurité.

Il faut tout d'abord se munir d'un couteau à huîtres, une lancette, avec une lame fine. "Toutes les huîtres s'ouvrent de la même manière, de la plus petite à la plus grosse" rassure Olivier Laban.

Une fois l'huître et le couteau en main, Olivier Laban conseille "de mettre le pouce pour vraiment faire une garde, pour que si jamais la coquille venait à céder." Dans ces cas-là, le couteau peut riper et blesser la main tenant l'huître.

"Il y a deux solutions pour ouvrir des huîtres" explique l'ostréiculteur. Il poursuit : "soit sur le côté, aux deux tiers, il y a le repère de la charnière. Ou alors à l'arrière, sur la charnière." Les deux sont également viables : "il n'y a pas de science exacte, on a des très bons écaillers qui ouvrent à l'arrière de l'huître et d'autres sur le côté" affirme Olivier Laban.

Il a sa préférence : sur le côté du coquillage. "L'idée est de trouver la fente où la valve supérieure vient rejoindre la valve inférieure" explique Olivier Laban. Ensuite, on ouvre : "Ce n'est vraiment pas une affaire de force. On coupe le pied, et là le tour est joué !"

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info