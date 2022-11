Le "plus ancien repas du monde" découvert dans un fossile de 550 millions d'années

Crédit : PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRAR / LDA / Science Photo Library via AFP

Comment survivaient les premiers animaux de la planète ? Une équipe internationale de chercheurs de l'Université nationale australienne affirme avoir trouvé des traces du "plus ancien repas" du monde. Une découverte dévoilée fin novembre dans la revue scientifique Current Biology.

Pour parvenir à ces conclusions, l'équipe a analysé d'anciens fossiles qu'elle avait découverts il y a quelques années, en 2018, en Russie. "Une partie de la vie la plus ancienne sur Terre est désignée sous le nom de biote édiacarien. Ce groupe est basé sur les plus anciens fossiles jamais découverts, fournissant des preuves d'organismes complexes et multicellulaires", rapporte ainsi le Courrier international, relayant une information de CNN.

Dans un spécimen fossilisé de Kimberella, qui a l'apparence d'une limace, les chercheurs ont ainsi découvert des molécules de phytostérol. Ces composés naturels, présents dans les plantes, suggèrent alors que la créature, qui selon eux digérait la nourriture de la même manière que les animaux modernes, "se nourrissait d'algues et de bactéries provenant du fond de l'océan", dévoile la chaîne américaine.

