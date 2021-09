Lyon : qu'est-ce que la prochaine école de gastronomie annoncée par Macron ?

Continuer de hisser la gastronomie française au niveau international, c'est l'un des projets d'Emmanuel Macron. Il l'a annoncé lors du "dîner des Chefs", qui a réuni les plus grands chefs et cheffes de la cuisine française, comme Anne-Sophie Pic, Alain Ducasse ou encore Stéphanie Lequellec, à Lyon, le 26 septembre dernier.

"Je vais mettre d'accord les amateurs de rugby et les amateurs de football, c'est le Marcoussis de la cuisine et des métiers de la table, ou le Clairefontaine de ces métiers [liés à la gastronomie, ndlr]", a expliqué Emmanuel Macron. Ce futur centre qui serait basé à Lyon "ou dans sa région, épicentre de l'excellence", permettra de "former pour arriver à l'excellence, entraîner pour les grandes compétitions et préparer les athlètes que vous êtes à gagner au nom des couleurs de la France", a-t-il précisé devant l'assemblée des grands chefs.

Cette idée de centre pour former aux métiers de la bouche fait partie des propositions de Guillaume Gomez, l'ancien chef de l'Élysée qui est devenu en février dernier le "représentant personnel" d'Emmanuel Macron au service de "la gastronomie française".

Dans une autre partie de son discours, le chef de l'État a remercié les chefs "d'avoir tenu" pendant la crise du coronavirus, malgré les longs mois de fermeture de leurs établissements. "Vous avez continué à innover (...) Ne perdez rien de cet esprit de conquête" pour la gastronomie, qui est "au cœur de l'art d'être Français", a-t-il ajouté, en affirmant que les touristes américains et asiatiques allaient "revenir".