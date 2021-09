Emmanuel Macron annonce la création d'un "centre d'excellence" pour la gastronomie française

Un "centre d'excellence" de la gastronomie française. C'est le nouveau projet annoncé ce dimanche 26 septembre, dans la soirée, par Emmanuel Macron. Le président a expliqué que cette nouvelle structure devra défendre et promouvoir les métiers de la bouche dans les compétitions internationales.

Intervenant avant le "dîner des Chefs", organisé à Lyon dans les salons de la préfecture du Rhône, le chef de l'État a comparé ce projet aux centres d'entraînement du football de Clairefontaine (Yvelines) et du rugby de Marcoussis (Essonne). "Je vais mettre d'accord les amateurs de rugby et les amateurs de football, c'est le Marcoussis de la cuisine et des métiers de la table, ou le Clairefontaine de ces métiers", a-t-il déclaré.

Cette idée fait partie des propositions émises par Guillaume Gomez, l'ancien chef de l'Élysée. Ce dernier est devenu en février son "représentant personnel" au service de "la gastronomie française".

"Gagner au nom des couleurs de la France"

Ce "centre d'entraînement et d'excellence pour l'ensemble des métiers culinaires" devra "former pour arriver à l'excellence", a expliqué le présent devant près de 200 invités. Cette nouvelle référence en formation devra également "entraîner pour les grandes compétitions et préparer les athlètes que vous êtes à gagner au nom des couleurs de la France", a-t-il souligné.

Lors de ce rendez-vous annuel des cuisiniers et pâtissiers les plus renommés, Emmanuel Macron a par ailleurs laissé entendre que ce centre pourrait voir le jour à Lyon ou sa région, "épicentre de cette excellence".

Le Marcheur visitera lundi matin la 20e édition du Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation (Sirha), le grand rendez-vous mondial du secteur avec 4.000 exposants. Dans l'après-midi, le chef de l'État est attendu à la Cité internationale de Lyon pour la cérémonie d'installation de l'académie de l'OMS en présence de son directeur général, Tedros Adhanom Ghbreyesus.