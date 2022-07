La recette de légumes farcis de la cheffe Julia Sedefdjian

Découvrez cette recette imaginée par la cheffe Julia Sededjian :



Temps de préparation : 50 minutes

Ingrédient pour 4 personnes :



1 aubergine

2 tomates

1 poivron

200 g de restes de viande (Steak haché, saucisse, poitrine etc…)

100 g de restes de riz

1 échalote

1 gousse d’ail

Parmesan

Chapelure

Huile d’olive

Basilic

Thym



Déroulé de la recette :

Commencez par préparer l’aubergine qui nécessite une précuisson. Coupez-la en deux, ôtez une partie de la chair qui servira à accueillir la farce, et pochez-la dans une eau bouillante 10 minutes.

Pendant ce temps, préparez le poivron, coupez le chapeau et ôtez la partie blanche et les pépins à l’intérieur. Faites la même opération pour les tomates en prenant soin de conserver la chair dans un saladier. Ajoutez-y, une gousse d’ail hachée, une échalote ciselée, du basilic, de l’huile d’olive, un peu de riz de la veille, des restes de viandes déjà cuite, une grosse pincée de parmesan et de chapelure, du sel et du poivre. Mélangez bien.

Dans un plat qui va au four, assaisonnez les légumes avec du sel, du poivre et d’huile d’olive. Ajoutez la farce à l’intérieur, saupoudrez d’un peu de chapelure, de parmesan, d’un nouveau filet d’huile d’olive et d’un peu de thym. Enfournez 30 min à 150 degrés. C’est prêt.







