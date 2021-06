Les conseils de Cyril Lignac pour cuire une andouillette sans percer la peau

Bertrand, qui vit dans l'Essonne, aimerait connaître les conseils de Cyril Lignac pour "cuire une andouillette sans que la peau ne se perce".

Il faut la piquer au couteau délicatement et non à la fourchette, car sinon on va percer le boyau. Et ensuite, le chef Cyril Lignac prend une poêle avec du beurre demi-sel qu'il cuit un peu noisette. Déposez l'andouillette et colorez-la des deux côtés et terminez la cuisson au four pendant 10 minutes à 150 degrés.

À côté, faites revenir dans la poêle dans laquelle de la crème liquide avec de la moutarde à l'ancienne. On peut ajouter des cornichons et du persil parce que comme c'est assez gras, c'est bon d'apporter de l'acidité. Et ensuite, on mange l'andouillette avec des pommes de terre écrasées à la fourchette, avec un petit peu d'huile d'olive et des échalotes.

