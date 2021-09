Les conseils de Cyril Lignac pour une tartiflette croustillante et originale

Marie-Thérèse aimerait savoir comment réaliser une tartiflette originale avec du reblochon.

"J'ai une très bonne idée, on va préchauffer le four à 185 degrés. Ensuite, on va prendre des champignons de Paris", commence le chef Cyril Lignac. Coupez les champignons et faites-les chauffer dans une poêle avec des oignons, avec un peu d'ail et un peu de persil. Arrosez le tout avec un peu de vin jaune, "pour déjà avoir le début d'une sauce".

Prenez de la pâte phyllo ou de la feuille de brick. Passez du beurre dessus, "plus on y met du beurre plus c'est croustillant" et disposez-la dans un moule à tarte. Mettez les champignons. Faites cuire quelques pommes de terre que vous ajoutez dans la feuille de brick avec des morceaux de reblochon. Refermez la feuille de brick et enfournez-la à 185 degrés. Quand on va découper on va avoir ce mélange à l'intérieur et le croustillant de la pâte.