Confinement : films d'actions et gratin dauphinois... notre recette pour se détendre !

publié le 16/11/2020 à 17:03

Chaque jour du lundi au vendredi, "On est fait pour se détendre" vous invite à vous faire du bien. Comment ? En parlant d'art, de culture, de cinéma, de musique, et même de cuisine… Bref, une bonne raison de se détendre tout en apprenant pendant le confinement. Aujourd'hui, retour sur les plus grands films d'action, et sur une recette simple, mais très efficace quand il fait froid : celle du gratin dauphinois.

C'est le genre de film le plus ancien, mais également le plus populaire du cinéma : le film d'action. Catégorisés comme "film pour garçons", ils accordent pourtant à la femme une place de plus en plus importante. "Wonder Woman dans les Marvel en est le parfait exemple" pour Stéphane Boudsocq, journaliste de l'émission RTL "Laissez-vous tenter". En France, Luc Besson reste l'un des meilleurs réalisateurs à avoir produit ce type de film, tout en gardant cette touche de féminité. "Son film Nikita, sorti en 1990, où une ancienne meurtrière, formée par les services secrets, devient une véritable arme infaillible, rencontre un véritable succès" continue le journaliste.



Méthode à succès, ou la réflexion est remplacée par le sensationnel, le film d'action joue également sur un humour parfois désarçonnant, maitrisé à merveille par les protagonistes. Ainsi, "Peur sur la ville" (1975) avec Jean Paul Belmondo, la saga Rambo, ou encore "Piège de cristal" (1988) avec Bruce Willis, marquent de leur emprunte ce cinéma aux situations dramatiques et extraordinaires, mais ponctuées de dialogues désabusés et de phrases devenues cultes. "Ils se disaient certainement que sans cela, les films seraient trop sombres, on a un contrebalancement" estime Stéphane Boudsocq. Un savoureux mélange pour une réussite garantie.

Le gratin dauphinois, plat chaud et réconfortant

Paul Belmondo aurait certainement eu du mal à courir après les méchants sur le toit du métro, dans son film "Peur sur la ville", s'il avait auparavant mangé un gratin dauphinois. Mais nul doute que ce plat, simple et rapide à préparer l'aurait fait saliver. Notre cuisinière Sonia Ezgulian, vous offre sa recette et ses conseils.

"Pour commencer, choisissez bien des pommes de terre à chaire fondante" explique-t-elle. "Après avoir épluché les patates, coupez-les finement en rondelle. Mélangez-les ensuite avec du sel, du poivre, de la noix de muscade, et ajoutez-y, si vous le désirez, un peu d'ail" continue-t-elle.

Après avoir porté à ébullition le lait et la crème entière, ne reste plus qu'à disposer le mélange sur les pommes de terre et enfourner le tout pendant 1h30, à 160 degrés. "N'oubliez pas de prévoir un plat assez haut, car le gratin gonfle une fois au four" conseille Sonia Ezgulian. Voilà un plat qui tient chaud, et qui, accompagné d'une petite salade verte, nous réconfortera pour sûr.



Ingrédients : (pour 4 personnes)

- 1kg de pommes de terre à chair fondante

- 50cl de lait

- 40cl de crème liquide

- 1 gousse d'ail

- 2 pincées de noix de muscade

- sel et poivre