Jour de l’an : 4 conseils pour rentrer sain et sauf après le réveillon

Comme chaque année à l'approche de la Saint-Sylvestre, la Prévention routière ne cesse de marteler son fameux adage : "Boire ou conduire, il faut choisir". Il faut dire qu'en 2020 l'alcool était en cause dans 31% des accidents mortels sur la route. Alors, pour le réveillon du Nouvel An, les messages de sensibilisation se multiplient pour empêcher les Français de prendre le volant alcoolisés.

Surtout que, d'après le baromètre de la Prévention routière et de l'Assurance prévention, 82,7% des Français vont consommer de l'alcool avec une moyenne de 3,6 verres. Mais, plus inquiétant, seuls 37% des Français concernés par l'alcool et la conduite se sont organisés pour rentrer en sécurité.

Alors, voici 4 conseils pour rentrer sain et sauf chez vous, que vous ayez enchaîné les coupes de champagne ou que vous ayez surveillé votre consommation toute la soirée.

1 - Désigner un Sam

"Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas", rappelle la Prévention routière. C'est pourquoi elle encourage les familles ou groupes d'amis à désigner, avant de sortir, celui qui s'engage à rester sobre toute la soirée pour reconduire ses proches en toute sécurité. On l'appelle "Sam".

Il pourra vous éviter de vous retrouver dans une situation embarrassante, voire dangereuse, au moment de rentrer chez vous.

2 - Prévoir un éthylotest

Pas plus de 0,5 grammes d'alcool par litre de sang. En France, à partir de cette alcoolémie, il est interdit de conduire. En moyenne, chaque verre consommé fait monter le taux de 0,20 à 0,25 grammes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas boire plus de deux verres d'alcool avant de reprendre le volant.

Pour faire baisser ce taux, n'essayez pas de remèdes de grands-mères, ils ne fonctionnent pas. Seul le temps peut vous ramener à une sobriété relative. En moyenne, l'alcoolémie baisse de 0,10 à 0,15 grammes d'alcool par litre de sang en une heure.

Pour savoir si vous êtes en mesure de reprendre le volant, vous pouvez vous munir d'un éthylotest. En soufflant dans "le ballon", vous saurez si vous pourrez rentrer chez vous en vous protégeant et en protégeant les autres.

3 - Réserver un taxi ou VTC

Si vous n'avez pas de véhicule personnel ou qu'aucun de vos amis ne souhaite contrôler sa consommation d'alcool, vous pourrez très bien vous tourner vers les chauffeurs, garant de votre sécurité. Qu'ils soient chauffeurs de taxi ou de VTC, ces anges gardiens des fêtards seront disponibles toute la nuit du Nouvel An pour vous ramener à bon port.



Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre course à une heure précise de la soirée ou attendre l'heure de votre départ pour le commander, au risque que les disponibilités soient peu nombreuses, et les tarifs majorés.

4 - Dormir sur place

C'est la dernière solution et peut-être la plus simple, que ce soit d'un point de vue festif ou économique. Même si les conditions pour passer une bonne nuit ne seront probablement pas réunies, dormir chez vos proches vous permettra de profiter de votre soirée, sans avoir à vous préoccuper de votre retour.



Si vous recevez des proches pour le Réveillon, cette solution peut-être salvatrice. En 2020, 804 personnes sont mortes dans un accident impliquant un conducteur alcoolisé. Alors "quand on tient à quelqu'un, on le retient".