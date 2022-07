La recette "tomate, vanille, citron vert" du chef 3 étoiles Frédéric Anton

Temps de préparation : 10 min

Ingrédients pour 4 personnes :



1 tomate cœur de bœuf

1 citron vert

2 gousses de vanille

Huile d’olive



Coupez la tomate cœur de bœuf en 4 grosses tranches d’1,5 cm d’épaisseur.

Réalisez la vinaigrette en mélangeant 3 cuillères à soupe de jus de citron vert, avec 9 cuillères à soupe d’huile d’olive, les grains des deux gousses de vanille grattées, du sel et du poivre.



Posez les tranches de tomate sur une assiette et recouvrez-les de la vinaigrette. Zestez le citron vert et ajoutez une pincée de fleur de sel. C’est prêt.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info