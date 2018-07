Les cookies citron vert et chocolat blanc sans gluten pour l'été

publié le 28/06/2017 à 10:45

Les cookies au citron vert et aux pépites de chocolat blanc sont parfaits pour accompagner les sorbets et glaces d’été, mais trouvent également leur place à coté d’une belle salade de fruits.



La poudre d’amande apporte protéines et fibres. Elle est riche en vitamines B1, B2, B3, B9 et en vitamine E, ainsi qu’en minéraux tels que le manganèse, le cuivre, le phosphore, le fer et le zinc. L’amande a la propriété d’un haut pouvoir de satiété, ce qui est important lorsque l’on suit un régime sans gluten et donc bénéficie d’une digestion rapide. C’est pour cela que ces cookies sont parfaits pour accompagner un dessert léger comme une glace, un sorbet ou une salade de fruit.

La farine de coco est le secret dans cette recette du moelleux de ces cookies. Riche en Sélénium et en antioxydant, la chair de noix de coco fraîche est séchée, pressée puis broyée pour obtenir de la fibre de coco. C’est la farine, de toutes les farines confondues, qui est la plus riche en fibre avec 45g à 60g pour 100g de farine. C’est elle qui apporte de l'élasticité et permet de garder tendre les cookies plusieurs jours. Sa saveur s’accorde particulièrement bien avec le citron vert.

Les cookies citrons vert et chocolat blanc sans gluten pour l'été Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

INGRÉDIENTS :

Pour préparer environ 40 cookies selon la taille.



45 g de poudre d’amande

50 g de farine de riz demi-complet

50 g de fécule de maïs

15 g de farine de noix de coco

½ cuillère à café de gomme de xanthane

½ cuillère à café de bicarbonate

½ cuillère à café de sel fin

100 g de beurre, à température ambiante, coupé en petits morceaux.

120 g de sucre de canne blond en poudre

1 œuf

1 citron vert (zeste et jus)

155 g de pépites de chocolat blanc

Les cookies citron verte et chocolat blanc sans gluten pour l'été Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

PRÉPARATION:

Préchauffer le four à 190°C. Préparer 1 plaque de cuisson, recouverte de papier cuisson. Dans un bol, bien mélanger ensemble les ingrédients secs : poudre d’amande, farines, fécule, gomme xanthane, sel. Garder de côté. Battre au mixeur, le beurre coupé en cubes et le sucre, jusqu’à obtenir une consistance crémeuse. Ajouter l’œuf et mélanger.



Verser les ingrédients secs jusqu’à ce que la pâte se forme. Ajouter le zeste du citron vert et son jus. Battre un instant pour tout intégrer dans la pâte. Ajouter les pépites de chocolats blancs et mélanger à l’aide d’une spatule pour ne pas casser les éclats de chocolats. Mettre la pâte au réfrigérateur 1 h (au moins)



A l’aide d’une petite cuillère, prélever un peu de pâte et former avec la paume des mains de petites boules. Aplatir légèrement les petites boules et les déposer sur les plaques de cuisson, espacée chacune de 5 cm. Cuire 11mn. Laisser refroidir sur une grille.



Astuce : Si la pâte est trop collante, il est beaucoup plus facile d’avoir les mains farinées. Pour ne pas risquer de casser les pépites de chocolat, il vaut toujours mieux les intégrer à la pâte à l’aide d’une spatule plutôt que directement à l’aide d’un batteur électrique ou du mixeur.

