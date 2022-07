La recette d'omelette parfumée à la menthe du chef Antoine Westermann

Temps de préparation : 10 minutes

Ingrédient pour 4 personnes :



12 œufs extra frais

Du magret de canard fumée ou de la poitrine fumée

Quelque feuilles de menthe

1 courgette

20cl de crème fraiche

Déroulé de la recette :

Cassez et battez les œufs dans un saladier, assaisonnez avec du sel, du poivre, ajoutez la crème.

Saisissez l’omelette dans une poêle avec du beurre et de l’huile d’olive à feu plutôt vif, sans cesser de remuer avec une fourchette. Au bout d’une minute, laissez les œufs coaguler en ne décollant plus que les bords. Pliez l’omelette encore baveuse en deux et débarrassez sur une assiette chaude, elle va continuer de cuire légèrement à cœur.

Coupez le magret en lardon et rendez-les croustillants dans une poêle. Ciselez la menthe, et coupez de fines tranches de courgette, et passez les 10 secondes dans la poêle des lardons pour les tiédir et les lustrer avec le gras.

Dressez tous les éléments dans l’assiette. C’est prêt.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info