Tout a commencé avec une subite fringale au cours d'une partie de cartes. En 1762, le diplomate et amiral britannique de la flotte du roi d'Angleterre George 3, John Montagu, comte de Sandwich, demande qu'on lui apporte quelque chose de simple à manger pour ne pas avoir à interrompre sa partie de jeu. Il découvre alors une tranche de viande et une autre de fromage entre deux tranches de pain, le tout servi sur un plateau d'argent.



L'anecdote de cette petite collation en pleine partie de cartes n'est pas sérieuse selon certains, pour qui le comte de Sandwich avait des responsabilités politiques trop importantes pour avoir le temps de jouer. Néanmoins, l'homme s'est bien délecté de ce qui ressemblait alors à un sandwich et en a par la suite demandé régulièrement.

Un succès fulgurant pour cet encas, qui n'a pas tardé à traverser la Manche. Moins de trente ans après, le sandwich, définitivement associé à John Montagu, est même apparu dans les dictionnaires et désigne désormais des "tranches de pain entre lesquelles on met une tranche de jambon, de fromage, etc", comme l'indique le Larousse.