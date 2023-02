Cyril Lignac partage la recette de son délicieux financier aux noisettes

Dans une poêle, déposer le beurre et faites-le fondre à couleur noisette. Débarrasser dans un ramequin. Dans un saladier, mélanger la farine, la poudre de noisettes, le sucre glace, le sel fin et la pulpe de la vanille. Ajouter les blancs d’œufs un à un au fouet. Remuer et ajouter le beurre noisette. Verser dans le moule beurré et fariné.