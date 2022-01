Il faut donc s'y attendre, car la hausse est inévitable, le prix des œufs va augmenter dans les semaines à venir. Et de manière très nette. Les éleveurs sont en pleine négociation actuellement avec la grande distribution. Ils réclament que soit relevé le prix d'achat de leurs marchandises, car produire un œuf va coûter beaucoup plus cher.

L'alimentation des poules a énormément augmenté en un an avec plus de 30 % pour le blé, le maïs ou le tourteau de soja. Or, ces céréales représentent à elles seules, plus des deux tiers du prix d'un œuf. À cela, s'ajoute la hausse du prix de l'énergie et des transports.

Conséquence, la boîte de six œufs d'entrée de gamme devrait augmenter d'au moins 12 centimes et jusqu'à 30 centimes pour les œufs bios. Actuellement, les producteurs sont en discussion avec la grande distribution. Ils estiment que cette revalorisation des prix est indispensable à la survie de leurs entreprises. D'autant plus que depuis le 1 er janvier, le broyage des poussins mâles est interdit, obligeant les éleveurs à s'équiper de machines coûteuses pour connaître le sexe des volailles avant l'éclosion des œufs.

