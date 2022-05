Cyril Lignac partage sa version de la choucroute de la mer

La choucroute est un plat traditionnel alsacien bien connu en France. La version classique comporte toutes sortes de charcuteries. À défaut d'ajouter du lard et des saucisses au chou, il est possible d'adopter une version alternative de ce plat, la choucroute de la mer.

Suivez ces instructions :

- Plongez les pavés de haddock dans du lait

- Cuisez les pavés de saumon et de cabillaud à la vapeur

- Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des langoustines

- Préparez un bouillon avec de l'oignon, des carottes, des clous de girofle, du poivre, du thym et du laurier

- Égouttez le tout avant de le déposer sur le chou saumuré à choucroute, déjà préparé

- Réchauffez le tout avec du vin blanc, si vous le souhaitez vous pouvez y ajouter des échalotes

- Enfin préparez une sauce hollandaise



Première astuce : "Pour préparer une hollandaise, on met une casserole avec un jaune d'oeuf, 5cL de jus de citron, un petit peu d'eau pour le faire mousser. On monte au beurre". Une fois la sauce préparée, il ne reste plus qu'à l'ajouter à la choucroute et au poisson. Votre choucroute de la mer est prête à être dégustée.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info