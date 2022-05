Cyril Lignac partage ses conseils pour des rouleaux de printemps réussis

Ce lundi 30 mai, le chef Cyril Lignac donne pour réussir de bons rouleaux de printemps qui seront adaptés à la saison estivale qui commence doucement. D'origine vietnamienne, les rouleaux de printemps sont sains, frais et légers. Ils peuvent donc être un délicieux accompagnement de barbecue ou de pique-nique. Pour réussir vos rouleaux de printemps, il suffit de suivre les instructions et les conseils du chef Cyril Lignac.

Suivez ces instructions pour préparer la galette :

- prendre une galette de riz sèche.

- les faire tremper dans de l'eau tiède.

Attention, le chef Cyril Lignac insiste particulièrement sur la température dans laquelle vous faites tremper les galettes de riz. "Pas d'eau chaude, sinon ça va casser la galette mais pas non plus trop froide sinon ça va la contracter", conseille-t-il.

Suivez ces instructions pour préparer la garniture

- mettez des crevettes décortiquées.

- mettez de la mangue fraîche.

- mettez des pousses d'épinard.

- ajoutez un petit fromage crémeux "pour que ce soit un petit peu plus gourmand".

- parsemez un peu de zeste de citron.

- ajoutez de la menthe fraîche de la coriandre.

- éventuellement, vous pouvez ajouter des petites carottes râpées

Pour la garniture, Cyril Lignac qu'il aime bien celle proposée ici mais que chacun peut mettre ce qu'il souhaite dans son rouleau de printemps. "On peut le faire végétarien, on peut le faire au poisson ou on peut le faire à la viande. C'est un peu comme on veut !", s'amuse le chef.

Suivez ces instructions pour rouler les rouleaux de printemps :

- déposez la préparation sur un torchon humide.

- roulez avec un torchon le petit rouleau.

- humidifiez avec un petit pinceau le rouleau pour qu'il ne sèche pas.

- les laissez au frai quelques heures avant le dressage.

- vous pouvez ensuite les trancher pour les ranger dans l'assiette avec une sauce soja.

"On le met sur un torchon humide pour pas que ça sèche et que la galette ne se casse", explique le chef.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez ici, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info