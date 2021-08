Cuisine : la recette de l'abricot rôti de Bastien Depietri

Cet été, RTL à la chance de recevoir chaque semaine un chef qui partage ses conseils culinaires autour d'un ingrédient. Jeudi 19 août, c'est le chef Bastien Depietri, de la Maison Abel à Lyon, qui va nous expliquer comment concocter de l'abricot rôti.

"L'abricot, c'est un peu le fruit phare de l'été. Comme d'habitude, on va les chercher au marché ou chez nos petits producteurs locaux. Et l'abricot, ce que je vous propose, c'est de le faire rôtir au four, avec un petit peu de miel", commence le chef.

Afin de réaliser cette recette, arrosez vos abricots, que vous avez préalablement dénoyautés, de miel avec une cuillère à soupe. "Avec la chaleur du four, tout va s'homogénéiser" précise le chef. Vous pouvez également rajouter du beurre car "à Lyon, la cuisine au beurre, c'est notre dada" ajoute Bastien Depietri. Quelques branches de romarin seront les bienvenues afin d'aromatiser ce plat.

Enfournez ensuite les abricots 15 minutes à 180°C, chaleur tournante. Pendant ce temps là, prenez une crème fraîche épaisse que vous aromatiserez avec de la vanille, en grattant une gousse. "Avec le miel et le jus de cuisson des abricots, je rajoute une cuillère de ce jus dans la crème" explique le chef.

En sortant vos abricots du four, vous pouvez les déposer sur une assiette accompagnés d'une quenelle de crème, des amandes fraîches et vous aurez un dessert simple et gourmand.