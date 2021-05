"Une saison au zoo" : Jabu, le célèbre lion blanc du zoo de La Flèche, est mort

publié le 14/05/2021 à 04:38

Il était connu des amateurs de l'émission "Une saison au zoo" : le lion blanc Jabu, pensionnaire du zoo de La Flèche, est mort fin avril des suites d'un cancer, a annoncé le parc sarthois mardi 11 mai.



"C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons que Jabu, notre mâle lion blanc, nous a quitté brutalement il y a quelques semaines, au bel âge de 15 ans", a écrit le zoo de La Flèche sur sa page Facebook. Jabu était atteint d'un lymphome, un cancer du système lymphatique.

"Ça a été très compliqué de le dire à toute la communauté car on savait que l'émotion allait être très forte. On a tous partagé de belles photos avec Jabu, c'était un peu l'animal totem du parc car il était à la fois très charismatique mais aussi très protecteur", a déclaré Sandra Vivien, responsable de la communication du zoo, à la radio France Bleu. Sous la publication Facebook, plus de 2.000 commentaires ont été publiés par les internautes pour rendre hommage au félin.

Avec sa partenaire Nikita, Jabu était un des animaux emblématiques d'"Une saison au zoo", série documentaire diffusée depuis 2014 sur France 4 (et sur la plate-forme Okoo depuis 2019). Né en 2006 et arrivé au zoo de La Flèche deux ans plus tard, il laisse derrière lui une descendance de 21 lions et lionnes.