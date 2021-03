publié le 22/03/2021 à 17:29

Un accident inédit, dont l'enquête devra préciser les circonstances. Un soigneur du parc zoologique belge Pairi Daiza a été blessé par un panda géant de quatre ans, dans l'après-midi du samedi 20 mars. Selon les premiers éléments, la victime aurait été gravement atteinte au niveau d'un bras et d'une jambe. Transportée vers un centre hospitalier, ses jours ne seraient néanmoins pas en danger, a indiqué la direction de l'établissement.

L'accident s'est déroulé dans le bâtiment réservé à l'un des pandas géants du parc, Tian Bao, rapporte 20minutes. Il est normalement impossible qu'un soigneur se trouve en contact direct avec ces animaux "dès lors que ces derniers atteignent l'âge de deux ans ou 70 kilos", a expliqué la direction, précisant qu'ils "ne tolèrent pas d'intrusion dans leur territoire". Pourtant, le soigneur, qui occupe son poste depuis de nombreuses années, s'est retrouvé face à l'ursidé dans un corridor réservé au personnel et a alors été attaqué.

L'homme a finalement été secouru par d'autres membres du personnel et des visiteurs présents sur place. Leur intervention rapide pour éloigner le panda et récupérer le soigneur a probablement permis d'éviter une issue plus tragique.