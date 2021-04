Zoo de Beauval : le panda femelle Huan Huan a été fécondée

publié le 12/04/2021 à 17:20

Un deuxième bébé panda pourrait naître dans quelques mois au zoo de Beauval. Le parc a annoncé la nouvelle ce lundi 12 avril, affirmant que le panda femelle du zoo, appelée Huan Huan, avait obtenu des résultats d'analyses hormonales positifs trois semaines après l'insémination artificielle.



La femelle a donc bien été fécondée, rapporte le média local France Bleu. "On observe certains marqueurs hormonaux qui peuvent présager d’une fécondation de la femelle", précise l'article du Zoo de Beauval. Si tout se passe bien, Huan Huan pourrait donc donner naissance à un deuxième bébé panda au sein du zoo d'ici trois mois et demi à six mois.



Toutefois, les vétérinaires préfèrent rester prudents, car la gestation chez les pandas est compliquée. "C’est une excellente nouvelle. Nous espérons que cette fécondation supposée sera suivie d’une gestation réelle et d’une naissance d’ici quelques mois. On se réjouit mais on reste prudent", rapporte Baptiste Mulot, chef vétérinaire de Beauval.

En effet, la femelle en est au premier stade de la gestation appelée la diapause. Cette phase de "pause" dans le développement de l'embryon nécessite que Huan Huan ait un environnement sain et apaisé avec une bonne qualité de nourriture et une température extérieure idéale. Si ces conditions sont réunies, alors le développement de l'embryon pourra reprendre. Un processus long, mais pour le moment, on se réjouit de la nouvelle.