Écologie : le papier est-il l'avenir du plastique ?

publié le 02/08/2020 à 08:01

Par quoi pourrait on remplacer le plastique ? Des chercheurs de Grenoble ont mis au point un papier imperméable. On peut même en faire avec des bouteilles de bière. En temps normal, quand vous mettez de l’eau sur du papier, les fibres se déchirent. Au Centre technique du papier à Grenoble, des chercheurs travaillent sur une matière qui permettrait donc de contenir du jus d’orange, du lait ou de la bière. Et de remplacer les bouteilles en pastique.

Il y a déjà des papiers hydrophobes, qui contiennent du liquide mais on leur ajoute des couches de produits chimiques et de cire pas très écologiques, qui les rendent ensuite difficilement recyclables.

La technique qui permet d’obtenir du papier imperméable et écologique s’appelle la chromatogénie. Vous ajoutez aux fibres du papier de minuscules particules, des acides aminés issus d’huile végétale. Très peu suffisent à rendre le papier imperméable et donc il est facilement recyclable, sans chimie. Les travaux ont duré 6 ans, ce papier résiste aussi au gras.

Des livres pour lire sous la pluie et des bières en papier

Cette technique permet de concevoir des bouteilles de bière en papier mais aussi des livres de cuisine sur lesquels vous pouvez renverser le lait quand vous faites une crème caramel ou des livres pour lire sous la pluie, et donc des bouteilles pour toutes sortes de liquides. Un gros fabricant mondial de bières espère faire ainsi un prototype de bouteille en papier.

Ce type d’emballage serait beaucoup moins polluant que le plastique, à condition, bien sûr, que les fibres de bois qui servent à faire le papier proviennent de forêts gérées durablement. Et si possible en France. Si c’est pour faire des bouteilles en papier avec des arbres d'Amazonie ou d'Afrique du sud, autant garder le plastique en pétrole.