publié le 03/04/2021 à 16:33

Ne vous fiez pas à son apparence colorée et jolie. La chenille processionnaire peut s'avérer dangereuse. Le retour du printemps et des températures plus douces marque aussi l'arrivée de ces petits insectes sur le point de se transformer en papillon. Elles envahissent actuellement la région Île-de-France notamment. Voici pourquoi vous devez faire attention.

Quand elles se déplacent dans les forêts et jardins, les chenilles processionnaires libèrent des milliers de touts petits poils urticants. Ils se détachent très facilement avec le vent ou lors d'une tonte de pelouse par exemple. Ils n'auront donc aucun mal à atteindre les parties découvertes de votre corps.

Ceux-ci peuvent provoquer de simples démangeaisons dans les cas les plus banals. Ils sont également responsables de conjonctivites s'il y a contact avec les yeux, il faudra alors consulter un ophtalmologue pour retirer les poils de vos yeux. Si vous les inhalez, vous pourrez souffrir d'une irritation des voies respiratoires avec des éternuements, des maux de gorge voire une crise d'asthme. S'ils sont ingérés, ces poils peuvent déclencher des problèmes digestifs plus ou moins importants. Enfin dans les cas les plus graves, ils pourront entraîner un choc anaphylactique, une violente réaction allergique qui peut engager le pronostic vital.

Soyez donc particulièrement vigilants. Dans tous les cas, lors de réactions violentes, consultez votre médecin, voire les urgences.