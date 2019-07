publié le 02/07/2019 à 15:43

Une situation dans les Vosges "exceptionnelle, voire explosive." Alors que la préfecture des Vosges a alerté dans un communiqué de presse sur l'invasion de chenilles processionnaires dans le département, le directeur départemental de l'Office National des Forêts ne mâche pas ses mots. "Par endroits les feuilles de chênes sont dévorées à près de 90%, des nids atteignent même la taille d'un homme ! ", a confié Denis Dagneaux à France Bleu Lorraine.

L'animal a envahi plusieurs régions de France avec le réchauffement climatique, alors qu'il était avant proscrit dans le sud. Si les autorités vosgiennes s'inquiètent, c'est que les chenilles processionnaires "sont urticantes et peuvent entraîner des troubles de la santé tels que démangeaisons, conjonctivites, maux de gorge…".

Elles sont dotées "de poils microscopiques [...] qui peuvent être éjectés en cas de stress de l’animal. Ce sont ces poils microscopiques et très durs qui contiennent une protéine toxique susceptible de déclencher des irritations très intenses de la peau et des muqueuses (démangeaisons, conjonctivites, toux irritatives,…), mais aussi parfois des réactions allergiques (urticaire, difficultés respiratoires,…), qui deviendront de plus en plus sévères si les contacts avec l’allergène se répètent."

Prévenir et guérir les symptômes

L'Agence régionales de santé (ARS) du Grand-Est fournit un certain nombre de conseils pour éviter tout risque. Pour les prévenir, elle conseille de ne surtout pas s'approcher des nids, ni de les toucher, mais encore de "porter des vêtements protecteurs" longs lors des balades en forêt, et d'"éviter de se frotter les yeux" car les irritations à ce niveau peuvent être particulièrement douloureuses.

Pour les riverains et voisins de forêt, il est déconseillé de "sécher le linge dehors surtout par temps venteux". Les fruits et légumes du jardin doivent être "lavés soigneusement". Il faut aussi "prendre garde en tondant la pelouse."

En cas d'exposition aux chenilles, ou de simples doutes, il faut prendre une douche en se lavant "la peau abondamment à l'eau et au savon". Il est recommandé d'"enlever tous les vêtements et les manipuler avec des gants" avant de les laver "à la température la plus élevée possible et les sécher dans la mesure du possible au sèche-linge." En cas de fortes éruptions, de symptômes respiratoires ou de contact avec les yeux, il faut se rendre chez les médecin.

La destruction des nids

La préfecture précise les conditions de destructions des nids de chenilles processionnaires, rappelant que "dans tous les cas, la lutte contre les chenilles urticantes est une affaire de professionnels. Il est donc fortement recommandé de faire intervenir une société spécialisée ou un professionnel formé pour toute intervention sur un arbre infesté."



En ce qui concerne les lieux publics infestés, la lutte contre la prolifération des chenilles urticantes incombe au maire. Sur les terrains privés, la lutte contre la prolifération des chenilles urticantes incombe aux propriétaires ou occupants de ces terrains.



Dans le cas de terrains privés infestés causant des nuisances pour le voisinage, le maire a le pouvoir de demander aux propriétaires ou occupants de ces terrains de supprimer les nids de chenilles dans des délais fixés par celui-ci.