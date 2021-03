Paris : circulation différenciée ce mercredi en raison d'un pic de pollution

publié le 03/03/2021 à 08:37

Le préfet de police de Paris a décidé la mise en place de la circulation différenciée en Île-de-France à partir de mercredi et jusqu'à la fin de l'épisode de pollution aux particules fines qui touche la région, a annoncé mardi 2 mars la préfecture.

La circulation différenciée sera mise en place "à l'intérieur du périmètre délimité par l'A86 (à l'exclusion de celle-ci)", indique la préfecture dans un communiqué. Dans ce périmètre, "seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler" entre 5h30 et minuit. Les vitesses maximales seront également réduites de 20km/h, passant à 110, 90 ou 70km/h, selon les axes routiers.

Comme c'est le cas à Paris lors des pics de pollution, la ville annonce dans un communiqué "la gratuité du stationnement résidentiel afin d'inciter les Parisiens à se déplacer autrement qu'en voiture."

"La Ville de Paris appelle toutes les Parisiennes et tous les Parisiens à suivre les messages de prévention et à faire preuve de civisme en adaptant leur comportement aux restrictions sanitaires, précise le communiqué, à privilégier le télétravail et en empruntant, s'ils doivent impérativement se déplacer, prioritairement tout mode de transport plus respectueux de l'environnement - notamment le vélo ou le covoiturage munis de masques."