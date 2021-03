publié le 03/03/2021 à 07:30

Emmanuel Macron réunit un nouveau Conseil de défense sanitaire ce mercredi 3 mars à l'Élysée. Statu quo ou serrage de vis ? Tout est sur la table. Une certitude : la situation est très variable d'un département à l'autre.

Dans les Hauts-de-France et en Île-de-France, le nombre de cas continue d'augmenter, les hospitalisations aussi, surtout dans le Nord, dans le Val d'Oise et à Paris. Il faut ajouter trois nouveaux départements qui pourraient être placés sous surveillance : l'Aube, dont le taux d'incidence a franchi 250, les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes qui ont vu cette semaine le nombre de cas fortement augmenter.

Et il y a des départements où on constate une légère amélioration : en Moselle, le taux d'incidence est en baisse. Même chose dans les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var.

Dans le Rhône et la Drome sous surveillance, la situation se stabilise. Les épidémiologistes sont un peu perdus.

Globalement en France, la flambée de cas redoutée n'a pas eu lieu, y compris dans des départements où les variants sont largement majoritaires. Est-ce un effet de la météo ? Du couvre-feu ? En tout cas, face a ces situations très disparates, les mesures annoncées dans chaque département risquent de l'être aussi.

À écouter également dans ce journal

Nicolas Sarkozy - L'ancien président, condamné lundi à trois ans de prison dont un an ferme pour corruption et trafic d'influence, dénonce dans Le Figaro une "injustice profonde" et envisage de saisir la Cour européenne de justice.

Guerre d'Algérie - Emmanuel Macron fait un nouveau geste d'apaisement. Au nom de la France, il reconnait que le militant nationaliste Ali Boumendjel a été tué et torturé par l'armée française. Sa mort avait été maquillée en suicide.

Chômage - La réforme de l'assurance chômage sera exécutée selon un calendrier très progressif. Le gouvernement n'a pas voulu brusquer les partenaires sociaux en pleine crise. Le durcissement des conditions d'accès aux indemnités ne sera pas mis en place tant que le marché du travail ne ce sera pas redressé.