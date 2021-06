Écologie : à quoi ça sert de trier nos emballages ?

publié le 04/06/2021 à 15:11

Au-delà du geste civique, on se demande souvent à quoi ça sert de trier nos emballages. Pendant le premier confinement, c'est grâce aux tonnes de cartons et de plastiques recyclés que les entreprises ont pu tourner et produire les énormes quantités d'emballages dont nous avons eu besoin dans le secteur de l'alimentaire ou encore essentiel, celui du médical.

Le circuit a parfaitement fonctionné pendant le premier confinement, où la consommation de cartons a augmenté. Les fabricants d'emballages ont dû trouver de la matière première. "Pendant la crise sanitaire, il y a eu une très grande importance de pouvoir s'approvisionner localement. Au niveau de la France, tout ce qui a été consommation à distance, livraison, on a eu des besoins énormes", explique Jean Hornain, directeur général de Citéo, l'organisme qui gère le recyclage en France.

Les Français faisaient des stocks de pâtes, d'eau et il fallait des emballages, des cartons, pour les transporter. "Pour approvisionner la distribution pour pouvoir nourrir les Français, les pharmacies, les hôpitaux, tous les cartons sont faits à 90% de cartons recyclés et donc heureusement que le geste de tri pendant la crise a été préservé, c'est cela qui a permis d'alimenter cette industrie".

Depuis un an et demi, la matière plastique manque dans le monde pour faire des flacons de gel, des tests, des masques. C'est l'un des effets positifs de la crise, qui a donné un coup de fouet à la filière française du recyclage qui a accéléré la recherche, la production. Le plastique recyclé est devenu moins cher que le plastique fait avec du pétrole.