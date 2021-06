publié le 07/06/2021 à 18:39

Les vaches qui peuplent nos prairies seront peut-être bientôt toutes masquées, comme nous. L'idée n'est pas de lutter contre la Covid-19 mais contre le réchauffement climatique. L'élevage représente plus de 14% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Avec ce masque celles-ci pourraient être réduites de moitié.

Ce masque bleu, est composé de plastique rigide et fixé solidement avec des lanières au-dessus des naseaux de la vache, lui permettant toujours de manger tranquillement. "La vache peut boire, se nourrir… Nous avons des études de comportement qui montrent que nous n'avons pas d'influence sur la production laitière", assure Delphine Melchior, directrice qualité chez Cargill France.

Ce masque va aspirer l'air quand la vache émet des rots. Ces derniers émettent effectivement des gaz à effet de serre. Ainsi, le méthane rejeté va être capté par le masque, puis transformé en eau et en gaz carbonique, ce qui pollue 20 fois moins. "Sur les premiers essais que nous avons, on arrive à une diminution de 50% des émissions. On travaille sur des prototypes encore plus avancés", souligne Delphine Melchior.

Le masque sera loué aux agriculteurs au prix de 65 euros par an et par vache. Des subventions vertes devraient venir aider les propriétaires, dès l'année prochaine. Il ne faudra pas être surpris en croisant des vaches masquées sur la route des vacances.

