Île-de-France : proposer la gratuité des transports, de la démagogie ?

Tout est parti d’une proposition d’Audrey Pulvar. L’ancienne journaliste, aujourd’hui adjointe à l’agriculture à la Mairie de Paris, est candidate pour les prochaines élections régionales en Île-de-France.

Le 11 octobre dernier dans une interview au Journal du dimanche. Pour montrer sa volonté de défendre les couleurs de la gauche francilienne, elle fait une proposition choc : la gratuité des transports collectifs. Aussitôt, la présidente actuelle de la région île de France, invitée sur BFM, la reprend en disant avec beaucoup d’élégance, les démagogues ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît". "Les transports gratuits, ça n'existe pas, ça coûte 10,8 millions d'euros par an en Île-de-France".

Ce qui est exact puisque ce chiffre est celui du budget transport diffusé par la région Île-de-France pour cette année. Par contre, là où Valérie Pécresse se trompe c’est que la gratuité des transports existe, 35 territoires ont déjà passé le cap et lors des dernières municipales, 19 candidats pro transports gratuits ont gagné les élections.

La gratuité des transports est-elle vraiment possible ?

La plus grande métropole à avoir mis les transports gratuits c’est Montpellier. 31 communes, 465.000 habitants et ça représente 5% du budget soit 40 millions d’euros. Problème avec l’Île-de-France, on passe à une échelle gargantuesque.

Plus de 12 millions d’habitants, 10 millions de voyageurs par jour et 3,3 milliards de perte si les voyageurs ne payent plus leurs billets, quand on amène l’addition on est content quand quelqu'un propose de partager. C’est pour cette raison qu’Anne Hidalgo, en janvier 2019, renonce à la gratuité des transports parisiens sauf pour les moins de 18 ans... Audrey Pulvar ne suit pas sa mentor sur ce sujet.