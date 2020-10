Les infos de 5h - "La Ronce", un collectif écologiste qui dégonfle les pneus des SUV

publié le 14/10/2020 à 05:55

"La Ronce" n'accepte ni rencontre ni interview par téléphone. Le collectif ne répond que par écrit ou grâce à une voix robotisée. "Nous n'avons pas peur de nous attirer les foudres de ces grandes multinationales pollueuses", affirme-t-il.

Le mouvement ne dispose pas de bureaux et ne donne aucun chiffre sur le nombre de membres, à la manière des Anonymous. La méthode est toutefois plus concrète : déboucher une bouteille de soda dans un supermarché pour la rendre invendable, saboter les trottinettes électriques à coup de colle forte ou encore dégonfler les pneus des SUV.

"Ces véhicules sont loin d'être accessibles à tout un chacun et sont de plus en plus utilisés par des citadins pour exhiber leurs richesses. À tel point qu'ils sont le deuxième facteur d'augmentation des émissions de CO2 depuis 2010", argue le collectif.

Pour l'instant, il demeure difficile de savoir si l'appel sera suivi en masse. "Certains automobilistes ont retrouvé leurs véhicules avec les pneus à plat. Ces quelques minutes de perdues peuvent avoir des conséquences pour aller chercher les enfants à l'école. Si, dans un besoin extrême, quelqu'un a besoin de se rendre à l'hôpital, que va-t-on faire ?", s'interroge Pierre Chasseray, le délégué général de l'association "40 millions d'automobilistes".

Les militants écologistes promettent de prévenir les conducteurs de SUV avec un mot sur le pare-brise. L'association d'automobilistes, elle, dénonce un appel au vandalisme et demande aux propriétaires de véhicules vandalisés de se signaler pour ensuite porter l'affaire en justice.

