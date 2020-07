publié le 28/07/2020 à 17:08

Normalement, ils vivent en Afrique. Pourtant, en Colombie, un troupeau d'hippopotames squatte le plus grand fleuve du pays. C'est le drôle d'héritage du célèbre chef de cartel Pablo Escobar.

Le narcotrafiquant s'était monté un formidable zoo dans son hacienda près de Medellín. On y trouvait près de 2.000 animaux venus du monde entier : des chameaux, des éléphants... et quatre hippopotames. Deux femelles et un mâle.

Quand Pablo Escobar est mort, à la fin de l'année 1993, la plupart de ces animaux ont été confiés à des zoos. Mais pas les hippopotames, trop lourds, trop dangereux et trop chers à déplacer. Ils ont donc été laissés dans la rivière qui borde l'hacienda. Et ils s'y sont bien plu : de quatre, ils sont devenus 80. Le troupeau est devenu le plus grand hors d'Afrique. Comme ils manquaient de place, les hippopotames sont sortis de leurs espaces pour aller coloniser le fleuve Magdalena en toute liberté : on en retrouve à 150 km de là.

Aujourd'hui il y a donc ceux que la situation inquiète, à cause des dégâts sur écosystème ou ceux qui ont peur, comme les pêcheurs locaux. Mais ils sont surtout devenus une attraction touristique : ces mastodontes sont devenus la mascotte du village voisin où on peut voir des panneaux "attention hippopotame". D'ici 30 ans, ils pourraient être des milliers.