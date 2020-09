Brame du cerf : "C'est la forêt qui s'exprime", dit Bougrain-Dubourg

publié le 06/09/2020 à 22:50

Impressionnant et émouvant, le brame du cerf se déroule jusqu'au mois d'octobre et commence à peine. C'est la forêt qui s'exprime. L'objectif pour les cerfs, séduire évidemment les biches tout en repoussant les prétendants.

Se sont en principe les mâles de plus de 7 ans qui sont à la manœuvre. Il faut savoir qu'ils ont vécu en solitaire jusqu'au mois d'août et qu'actuellement, ils tentent donc de composer un harem, qui représente une dizaine de biches, parfois le double. On a même vu à Chambord, des harems qui comptaient plus de 60 femelles.

On a identifié au moins neuf expressions différentes correspondant au brame du cerf. Parmi les représentations sonores les plus fréquentes, il y a ce qu'on appelle les "Ro", qui servent à affirmer leur présence. On entend aussi souvent en forêt, les aboiements des biches avec les faons.

Mais cette période est épuisante pour les cerfs, certains peuvent perdre 20 à 25 kilos. Cela dit, malgré la violence des affrontements entre mâles dominants, globalement les combats sont rarement fatals même si on a déjà retrouvé les cadavres de deux cerfs morts d'épuisement.