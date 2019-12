publié le 30/12/2019 à 13:19

La vie est apparue sur Terre il y a 3,8 milliards d'années, on peut donc penser que la nature a déjà fait ses preuves ? Le biomimétisme peut se définir comme le fait de "s'inspirer du vivant et de ses stratégies pour voir comment nous pouvons améliorer notre condition d'espèce humaine", explique Alain Renaudin sur RTL ce lundi 30 décembre.

En effet, le vivant a cette capacité à s'améliorer en continu, à être très économe en énergie, à régulièrement s'approvisionner en circuit court et à développer des bénéfices écosystémiques grâce aux interactions que les espèces nouent entre elles.

L'idée n'est pas nouvelle rappelle le président de NewCorp Conseil : "Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs se sont inspirés de leur environnement pour améliorer leurs techniques de chasse. Léonard de Vinci, avec ses travaux, peut être considéré comme le premier "biomimétisien"."

Depuis 40 ou 50 ans, des laboratoires de recherche travaillent sur le sujet. Alors, ce n'est pas le biomimétisme qui est nouveau mais l'urgence de nos enjeux. En effet, Alain Renaudin l'assure : "On redécouvre à quel point nous devons être modeste et humble face au vivant et à quel point il ne peut nous apporter que des solutions et non des problèmes."

Le biomimétisme de plus en plus présent au quotidien

Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'application du biomimétisme. Par exemple, on peut savourer les escargots à Noël mais on peut aussi s'en servir pour développer une colle chirurgicale, c'est-à-dire s'inspirer des stratégies d'adhésion des escargots ou des organismes marins pour développer une colle chirurgicale qui fait de la suture sans suture.



En matière de biomimétisme, les Américains sont assez performants en terme d'application. L'Allemagne, elle, est très structurée. Alain Renaudin indique qu'"en France, depuis 4 ou 5 ans, nous nous organisons davantage. D'ailleurs, une structure associative a vu le jour il y a cinq ans. Elle s'appelle le CEEBIOS et elle sert à fédérer cette communauté académique. Nous venons aussi d'organiser la deuxième édition de Biomim'expo à Paris", rappelle son fondateur.

Le changement d'approche et de regard que propose le biomimétisme c'est de reconnaître que ce n'est pas l'Homme qui sauvera la planète mais la planète qui sauvera l'Homme.

Pendant très longtemps, nous avons fait la pédagogie du "pourquoi il faut que les choses changent", désormais avec le biomimétisme, il s'agit de savoir comment nous pouvons nous adapter en prenant comme modèle quelque chose qui a fait ses preuves, le vivant.