Vendée Globe 2020 : Boris Herrmann, le skipper proche de Greta Thunberg

publié le 16/10/2020 à 13:11

Né en Allemagne il y a 39 ans, mais élevé sur l'eau, Boris Herrmann a passé une grande partie de sa vie à naviguer. En famille d’abord, puis en compétition où, en plus de ses hautes études d’économie, il fut à 20 ans le plus jeune concurrent de la Mini Transat Fort Boyard- Salvador de Bahia et le seul Allemand aussi.

Depuis, le natif d'Oldenbourg a fait trois fois le tour de la planète, remporté entre autre la Global Ocean Race, le tour du monde en Class40 et a enchainé les performances en Imoca, comme sa 5e place lors de la dernière Route du Rhum, après avoir longtemps mené la flotte.

C’est sur l’ancien "Edmond de Rothschild", avec lequel Sébastien Josse avait été contraint à l’abandon en 2016 suite à une rupture de foils, que Boris Herrmann va prendre le départ de son premier Vendée Globe. "C’est un bateau très rapide et fiable, mais surtout équipé de panneaux solaires et de générateurs hydroélectriques pour ne pas utiliser de combustibles fossiles".

Mesures de données océanographiques

Rebaptisé "Seaexplorer", le monocoque est également équipé d’un laboratoire automatisé à bord, qui permettra de mesurer des données océanographiques et la température de la mer. "Des données importantes qui seront transmises aux chercheurs qui luttent contre réchauffement climatique", souligne-t-il. Un thème que le skipper allemand prend très au sérieux. Voilà pourquoi il s’engage régulièrement dans cette lutte. Voilà pourquoi c’est lui qui, l’an passé, avait convoyé à bord de son voilier Greta Thunberg entre Plymouth et New York, où la jeune militante écologique suédoise était conviée au sommet Action Climat de l’ONU.

L'un des sérieux concurrents pour le podium

Boris Herrmann, qui est certainement le skipper qui aura fait le plus de milles sur son bateau avant le départ du Vendée Globe, sera aussi l’un des sérieux concurrents pour le podium de cette 9e édition, qu’il effectuera sur un bateau à énergie propre.