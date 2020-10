Nobel de la Paix : OMS, Greta, Trump... qui peut l'avoir cette année ?

publié le 09/10/2020 à 05:11

À qui ira le 101e Prix Nobel de la Paix ? Nombreux sont les prétendants pour succéder au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, auréolé en 2019. Mais sur les 318 candidats en lice cette année (211 personnes et 107 organisations), et bien que cette liste soit tenue secrète, certains font immanquablement figure de favoris, autant auprès des spécialistes que des bookmakers.

Décernée à Oslo quand les autres le sont à Stockholm, le jeu est ouvert cette année. "Il n'y a pas de réels progrès majeurs vers la paix ou des accords de paix", observe Dan Smith, chef de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri).

Et alors que les journalistes sont de plus en plus pris pour cible et que les "fake news" parasitent le débat public dans les pays en paix, certains experts verraient bien la liberté de la presse couronnée. Qui? Peut-être l'ONG d'origine française Reporters sans frontières (RSF), abondent l'historien des Nobel Asle Sveen et le directeur de l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo, Henrik Urdal, ou le Comité pour la protection des journalistes (CPJ).

Greta Thunberg couronnée ?

Autre front majeur des crises mondiales, la lutte contre le changement climatique pourrait lui décrocher son premier prix depuis celui décerné à Al Gore et au Giec en 2007.

À 17 ans seulement, la jeune militante suédoise Greta Thunberg est comme l'an passé citée parmi les possibles lauréats, seule, avec d'autres militants ou avec son mouvement "Fridays for Future". Asle Sveen, historien des Nobel, voit en Greta Thunberg "une candidate possible, absolument". Après la Pakistanaise Malala Yousafzai, la Scandinave serait la deuxième plus jeune lauréate en près de 120 ans d'histoire Nobel.

Le comité Nobel pourrait tout aussi bien en décider autrement. D'autres experts citent en effet l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'ONG Transparency International, la chancelière allemande Angela Merkel, l'ONU et son secrétaire général Antonio Guterres, l'Afghane Fawzia Koofi ou encore la Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern.



Trump lauréat ?

Mais cela pourrait être également une complète surprise. En 2019, Donald Trump estimait ainsi le mériter : "Je pense que je vais obtenir un prix Nobel pour beaucoup de choses, s'ils l'accord équitablement, ce qu'ils ne font pas". Si le président américain a bien été proposé pour le Nobel 2021 par deux députés scandinaves, on ignore s'il est en lice cette année.



Une telle distinction semble pourtant lui tenir à cœur, à en croire le nombre de tweets qu'il y a consacré, mais les experts n'y croient guère. "Trump a plus de chances de remporter le prix Nobel de littérature pour ses tweets que le prix Nobel de la paix", affirme le directeur de l'Institut de recherche pour la paix d'Oslo, Henrik Urdal. "Et ce n'est pas parce qu'il est Donald Trump, c'est parce qu'il n'a rien fait pour mériter le prix".

Que disent les bookmakers ?

À quelques jours de la remise du prix (9 octobre), que disent alors les bookmakers ? Selon les pronostics du site britannique Nicer Odds, l'Organisation mondiale de la Santé (3/1), propulsée par la pandémie de Covid-19 fait la course en tête au coude à coude avec l'activiste Greta Thunberg (3/1), suivie en troisième position de la Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern (13/2), puis du chef amazonien Raoni Metuktire (10/1) et du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (12/1).