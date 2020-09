Béton déversé dans la Seine : une enquête ouverte contre Lafarge

publié le 02/09/2020 à 09:02

Une enquête a été ouverte le 1er septembre contre le cimentier Lafarge, accusé, après la publication d'une vidéo, de déverser du béton dans la Seine. Sur la vidéo, on voit un camion avec le sigle de la marque relâcher un mélange blanchâtre de boue polluée, de plastique et de ciment. Le flot contaminé finit sa course vers le quartier de Bercy, à l’est de Paris.

L’entreprise, spécialisée dans les matériaux de construction, parle d’incident involontaire. En mars dernier, une filiale de Vinci avait été condamnée à 90.000 euros d’amende pour avoir déversé, "de manière accidentelle", "de l’eau grise chargée de sable et de traces de ciment désactivé" dans la Seine.

Après six mois de recherches sur les fleuves européens, la conclusion de l’association Tara, publiée en décembre 2019, est sans appel : aucun échappe à la pollution plastique, incluant la Loire, la Garonne et la Seine. Pour le fleuve de la Capitale, on parle de 130 tonnes de déchets plastiques charriées jusqu’à la mer.

Les rivières souffrent également des rejets de l’agriculture intensive et des déchets. En 2018, l’association Robin des bois estimait que, chaque année, 60.000 tonnes d’hydrocarbures finissaient dans les cours d’eau français. Mais avec plus de centre de traitements de l’eau et une agriculture plus raisonnée, la situation s’améliore doucement.

La qualité des fleuves français se situe dans la moyenne européenne, avec une eau généralement polluée, explique un rapport de l’Union européenne. L’épreuve de triathlon des Jeux olympiques 2024 à Paris se déroulera dans la Seine. Un conseil aux participants : ne passez pas à côté de l’usine Lafarge, ça peut vous ralentir.

La Ligue de protection des oiseaux, les Amis de la terre et France nature environnement ont boycotté une réunion du Conseil national de transition écologique pour manifester leur inquiétude. Néonicotinoïdes, droit animal ou glyphosate : les associations attendent des actes. Elles évoquent des différences de perception sur ces sujets entre le gouvernement et la société civile.

Lors d'un circuit de 30km entre les communes de Soumoulou et Pau (Pyrénées-Atlantique), un cycliste a ramassé 27 masques chirurgicaux. Symbole de notre protection et de notre pollution, les masques se retrouvent partout. Cela prend plusieurs centaines d’années avant de les voir disparaître.