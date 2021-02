publié le 16/02/2021 à 16:08

Ce sont des photos magnifiques et rares, mais elles n'ont rien de réjouissant. La Nasa a publié récemment des images du bassin amazonien au Pérou, sur lesquelles on voit ce qui semble être d'immenses rivières d'or traverser la jungle. En réalité, ces étendues d'eau scintillante n'ont rien de naturel et sont la conséquence des dégâts causés par les orpailleurs.

Les clichés, qui datent de décembre 2020, sont rares car une épaisse couche de nuages dissimule habituellement la forêt, précise Slate. Ils permettent de constater l'ampleur de l'extraction illégale d'or dans la région de Madre de Dios, au sud-est du Pérou.

Le site explique que 90% de l'or de cette région provient de mines sauvages. Leur prolifération aggrave la déforestation et l'utilisation de mercure pollue les rivières, empoisonne la faune, la flore et les populations locales. Près de huit habitants de la région sur dix affichent des taux de mercure jugés dangereux pour la santé.

