Inde : le nombre de léopards a augmenté de 60% en 4 ans

publié le 29/12/2020 à 20:37

C'est une espèce vulnérable qui a beaucoup souffert au cours des derniers siècles. Les léopards font pourtant leur retour en Inde. Leur population aurait même augmenté de 60% entre 2014 et 2018, pour s'établir à plus de 12.000 individus, selon le Times of India.

Trois Etats indiens ont même été félicités le 21 décembre dernier par le ministre de l'Environnement indien, Prakash Javadekar, pour avoir "enregistré le plus haut nombre estimé de léopards". "L'augmentation des populations de tigres, de lions et de léopards ces dernières années est un témoignage d'une vie sauvage et d'une biodiversité émergente", poursuit le ministre dans un tweet repéré par le Huffington Post.

Le nombre de léopards a été estimé grâce à des observations sur place et des caméras installées sur leurs lieux présumés de vie. Selon le Times of India, la population de ces animaux dans le pays aurait chuté de 75 à 90% entre 120 et 200 ans.