publié le 14/06/2021 à 09:53

Elisabeth est la propriétaire d’une maison qu'elle fait louer par une agence immobilière depuis plus de 40 ans. En 2017, un couple est rapidement trouvé pour remplacer le dernier locataire. L’agence s’occupe de vérifier le dossier, et une fois, accepté, l’emménagement se fait en mai 2017. Les locataires règlent la caution et le premier mois de loyer à 670 euros. Mais très vite, elle n'a plus de nouvelles !

Plus aucun loyer n’est payé, et elle attend que l’assurance loyers impayés prenne le relai. Mais celle-ci refuse. Le dossier ne serait pas valide, les documents fournis seraient des faux, c’est ce que lui aurait dit l’agence qui gérait son bien.

Les locataires sont finalement expulsés du logement par décision de justice en avril 2019. Mais depuis elle n'a toujours pas récupéré les loyers perdus qui s’élèvent à 16.452 euros au total. L’huissier ne parvient pas à les récupérer des anciens locataires. Et l’assurance refuse toujours de lui rembourser.

Elle paye des frais de gestion mais le dossier n'avance pas

Elisabeth est à la retraite et cette somme est un gros apport pour elle. Elle fait confiance à une agence pour gérer son dossier qui est à l’arrêt depuis le jugement. Elle n'a plus de nouvelle de l’agence. Elle paye des frais de gestion pour qu’elle gère le dossier mais rien n’avance. C’est la première fois qu'elle est confrontée à cette situation avec cette location.



