Le mari de Corinne est âgé de 80 ans et est propriétaire d’un appartement depuis 15 ans. En 2014, un nouveau locataire s’installe et les loyers sont payés, souvent après des relances. Mais depuis février 2019, plus aucun règlement n'est tenu !

Commence alors le long périple des démarches juridiques. Corinne s'en occupe et envoie plusieurs courriers pour le sommer de régler ses dettes. Elle passe également par un huissier, mais rien n’y fait. Corinne engage alors une procédure d’expulsion, dès juillet 2019.

Le tribunal juge en la faveur de Corinne, le 15 mai 2020, et l’avis d’expulsion est donné le 9 juin 2020. Un planning du règlement des loyers impayés est également instauré. Un échelonnement qui ne sera pas honoré… Dans la continuité, Corinne fait appel à la préfecture du département dès août pour l'aider.

L'appartement pris en otage depuis deux ans

On propose à Corinne une indemnisation de 4.477,30 euros pour les loyers de mi-octobre à fin janvier. Somme que Corinne attend toujours malgré ses relances. Mais depuis un an, le locataire est toujours dans l’appartement et le couple n'a touché aucun euro !



Depuis 2 mois, Corinne réclame le virement à la Préfecture, mais subit les délais administratifs. L’appartement est pris en otage par un locataire qui ne paye plus ses loyers depuis plus de 2 ans. Malgré la décision de justice, Corinne ne peut pas expulser le locataire, car il a fait une demande de relogement. Le mari de Corinne ne peut pas vendre cet appartement et n'a plus de moyens pour régler ses dettes à 80 ans.

Corinne et son mari sont devenus bailleurs sociaux par force. Depuis février, les aides du locataire qui servaient à payer les charges ont également été supprimées. À force, cette affaire épuise Corinne et son mari, et leur santé se dégrade. Elle compte sur l'aide de Julien Courbet pour que la Préfecture règle les 4.477,30 euros qu’elle doit pour la période de mi-octobre à fin janvier. Et si possible qu’un plan de paiement soit mis en place pour avec un loyer payé régulièrement.

