Virements, crédits, amendes... Attention aux arnaques par e-mail

Le fishing est une arnaque en ligne consistant à récupérer les données personnelles d'un internaute via un faux portail.

publié le 18/10/2020 à 07:44

Soyez très prudents si vous recevez un e-mail signé et tamponné de l'ACPR, vous pourriez être la cible d'une escroquerie. Ce jeudi 15 octobre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), superviseur français du secteur de la finance, a mis en garde le public contre les agissements d'"escrocs usurpant son identité ou celle de son personnel".

Cette autorité a "été informée de courriels frauduleux", visant à "obtenir des victimes le versement de fonds pour des motifs divers (frais de déblocage de virements, obtentions de crédits, paiements d'amendes, etc.) ou encore la collecte d'informations personnelles", explique l'ACPR dans un communiqué. Il s'agit en fait de "tentatives d'escroquerie" précise le site.

Le procédé ressemble fortement aux arnaques à l'Assurance Maladie, à savoir un hameçonnage par e-mail. "Des escrocs utilisent abusivement les noms et logos de l'ACPR, l'identité de membres de son personnel et des courriels émis à partir d'adresses à l'apparence officielle", avertit le communiqué.

Ne pas y répondre

L'ACPR appelle le public "à la plus grande vigilance et à ne pas répondre à ces sollicitations ou, en cas de doute, à contacter" ses services. En cas de fraude, le superviseurs français de la finance invite les éventuelles victimes "à déposer une plainte dans les meilleurs délais" et à contacter un service baptisé "INFO ESCROQUERIES au 0 805 805 817 (appel gratuit du lundi au vendredi de 9h à 18h30)".