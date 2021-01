publié le 03/01/2021 à 10:01

C'est l'un des maux du siècle. Près d'un Français sur trois souffrirait de problèmes de sommeil alors que le temps moyen de sommeil quotidien est passé sous la barre des sept heures. Aussi, le bien-dormir est devenu un secteur porteur pour les entreprises, un marché à 80 milliards à l'échelle du monde.

Capital s'est donc intéressé à ce business du sommeil, et notamment aux divers remèdes proposés pour mieux dormir. Parmi une foule de pilules miracle, on trouve le cannabidiol (CBD), une molécule issue du cannabis et du chanvre. Élise a tout essayé, et c'est la seule solution qui a marché pour elle.

Contrairement au THC, une autre molécule du cannabis, il n'est pas psychotrope, ce n'est pas une drogue et il peut être consommé légalement en France. Certaines entreprises françaises se sont donc engouffrées dans la brèche. Mais avec quelle efficacité ?

Retrouvez l'intégralité du documentaire Mieux dormir : enquête sur le grand business du sommeil dans Capital ce dimanche 3 janvier sur M6 à partir de 21h05.