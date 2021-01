Véhicule d'occasion : il vend un camion défectueux à une association humanitaire

publié le 18/01/2021 à 11:50

Ali appelle afin d'aider une association humanitaire dont il est le coprésident. L’organisme vient en aide aux populations défavorisées du monde entier, en participant à la construction d’hôpitaux, de centres de santé ou encore d’orphelinats. Afin de soutenir les collectes de matériels auprès de différentes structures locales et régionales, l’association a fait l’acquisition, en juin 2020, d’un camion d’occasion, auprès d’un professionnel.

L'association a déboursé 15.000 euros. Mais, après seulement 3 mois d’utilisation, le camion tombe en panne. D’après un premier diagnostic, la panne est due à un défaut d’entretien du véhicule. Ali sollicite alors immédiatement le vendeur qui répond que cette panne est de sa responsabilité, en tant qu’acheteur. Cependant, l'expertise réalisée fait bien état d’un défaut d’entretien, antérieur à l’acquisition du véhicule par l’ONG.

Depuis, le véhicule est immobilisé et Ali ne parvient pas à trouver d’accord avec le vendeur. L'association humanitaire est obligée de louer en attendant un autre utilitaire et limite de ce fait ses déplacements car les locations sont onéreuses. L'objectif de Julien Courbet et toute son équipe : que le vendeur prenne en charge les réparations ou annule la vente.

